Продажи новых люксовых автомобилей в России за 11 месяцев выросли на 28%

В январе-ноябре в России было продано 638 люксовых машин. Это на 28% больше в годовом натуральном выражении, сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на данные компании ППК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Только в ноябре было реализовано 65 новых машин сегмента Luxury. Это на 51% больше, чем в ноябре прошлого года.

Самым популярным люксовым брендом в конце осени был Bentley (20 проданных машин). Следом идут Lamborghini (18) и Rolls-Royce (14). Также в ноябре продали семь автомобилей Ferrari и по три машины Aston Martin и Maserati.

В модельном рейтинге лидирует Lamborghini Urus, который в ноябре разошелся тиражом в 17 машин. Предыдущий лидер Rolls-Royce Cullina опустился на вторую строчку (10 штук), такой же объем продаж показала Bentley Continental GT (10).

Рынок новых люксовых автомобилей растет уже восемь месяцев подряд, с апреля. По итогам ноября средние цены на все машины в России резко выросли. Заметнее всего подорожали российские авто, сразу на 8%. Иномарки прибавили 3%, сообщили “Ъ FM” аналитики «Авто.ру Оценка».

Подробности — в материале «Ъ FM» «Цены на автомобили набрали скорость».