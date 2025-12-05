Цены на автомобили набрали скорость

По итогам ноября средние цены на автомобили резко выросли. Заметнее всего подорожали российские машины, сразу на 8%. Иномарки прибавили 3%. Такими данными с “Ъ FM” поделились аналитики сервиса «Авто.ру Оценка». Средняя цена китайского автомобиля теперь превышает 3,6 млн руб., а отечественного — 1,8 млн руб. Заметнее других подорожали Lada Iskra и некоторые модели Solaris. При этом аналитики выявили и пять моделей, которые в последний месяц осени можно было купить дешевле. Среди них — Jetour Dashing и Chery Tiggo 7, цена которых составила 3 млн руб., а также минивен Voyah Dream за 8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Однако предложение китайских марок за год значительно сократилось, отметил представитель «Авто.ру» Георгий Голубев: «Стремительное движение вверх показателей средней стоимости в ноябре вызвана как пересмотром дилерами розничных цен в сторону повышения, так и изменением самой структуры предложения. Количество объявлений с моделями китайских марок за месяц сократилось на 10%, а год к году — на 60%. В то же время объем автомобилей отечественных марок подрос на 13%, в первую очередь, за счет новой марки Tenet, которая каждый месяц удваивает количество объявлений. Заметен и рост со стороны Lada Iskra: в ноябре предложение по этой модели увеличилось в полтора раза по сравнению с октябрем».

По данным Frank RG, 62,5% новых автомобилей приобретаются в кредит по средней ставке в 11%. При этом одобрение заявки получают всего около 40% желающих совершить покупку. В ближайшие месяцы рост цен на новые автомобили продолжится. С 1 января на 10-20% вырастет ставка утилизационного сбора, кроме того, на 2% увеличится НДС. В следующем году китайские авто точно не станут дешевле, отметил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин: «На ситуацию повлияла возрастающая доля собираемых здесь китайских автомобилей. Речь про "Автотор" и "АГР Холдинг", который в Калуге выпускает Tenet. Поэтому, если в среднем по больнице температуру измерить, то этот показатель увеличился. При этом, безусловно, сейчас импорт автомобилей из КНР сокращается, а производство китайских автомобилей в России такими темпами не происходит. В 2024 году было ввезено 970 тыс. таких машин, а в этом году — 540 тыс. Поэтому в следующем году мы не увидим такого импорта автомобилей, и как результат будет наблюдаться дополнительный рост цены. Что касается локализации производства, то и Changan, и Chery, и Geely ведут соответствующие переговоры. Вместе с тем они по-прежнему боятся санкций, поэтому это будет то ли "Волга", то ли еще что-то».

По данным агентства «Автостат», за прошедшие 11 месяцев 2025-го в России было продано почти 1,2 млн новых легковых машин, что на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В топе продаж — Lada, Haval, Tenet, Geely и Belgee.

Юлия Савина