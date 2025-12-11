Бастрыкин: ущерб 41 региону России от обстрелов ВСУ достиг 600 млрд рублей

Ущерб от атак Украины на десятки российских регионов суммарно достиг 600 млрд руб., сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

«Причиняется серьезный ущерб 41 региону России, куда долетает современное оружие украинских нацистов»,— сказал господин Бастрыкин (цитата по ТАСС).

Глава СКР подчеркнул, что Россия будет добиваться от Украины возмещения причиненного ущерба.

В начале недели Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по наследовавшемуся СКР уголовному делу о геноциде мирного населения ДНР и ЛНР. Перед судом в Донецке заочно предстанет 41 фигурант.

