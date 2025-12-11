ЦБ пообещал не ограничивать выход граждан из криптоактивов

Предложения Центробанка (ЦБ) о регулировании рынка криптовалют не предполагают ограничений для граждан на выход из таких активов, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. По его словам, ограничивать будут только новые сделки на покупку.

«Если у них будет статус лица, которое не может проводить операции с криптоактивами, они смогут либо держать их дальше, либо продать или обменять на какую-то фиатную валюту или другие активы»,— пояснил господин Чистюхин в интервью «РИА Новости».

Зампред ЦБ уточнил, что окончательное решение не принято, и «подвижки в этой области еще возможны». По данным ЦБ, сейчас в России около 1 млн квалифицированных инвесторов. «Для их тестирования должны быть вопросы на понимание работы "крипты", ничего сверхъестественного»,— добавил Владимир Чистюхин.

ЦБ рассматривает возможность дать разрешение широкому кругу квалифицированных инвесторов инвестировать в криптовалюты. Регулирование российского крипторынка может быть установлено без обязательного запуска экспериментально-правового режима, который был анонсирован в марте этого года. Тогда предполагалось, что доступ к торговле криптовалютой могли получить только «особо квалифицированные инвесторы», с объемом инвестиций свыше 100 млн руб. или с годовым доходом более 50 млн руб.

