Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Главный тренер ФК «Урал» Мирослав Ромащенко покинул клуб

Футбольный клуб «Урал» покинул главный тренер Мирослав Ромащенко. Как сообщили в пресс-службе клуба, сотрудничество прекращено по соглашению сторон.

Мирослав Ромащенко

Мирослав Ромащенко

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Мирослав Ромащенко

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Господин Ромащенко поблагодарил игроков за хорошую работу, а также болельщиков, руководство «Урала» и президента клуба Григория Иванова, спонсоров, партнеров ФК. «"Урал" — для меня был и навсегда останется особенным клубом и в жизни, и в карьере. Здесь мне довелось и поиграть, и потренировать. Поверьте, для меня было большой честью возглавлять такой клуб как "Урал". Я провел здесь замечательный год, отдавался работе на 100%. Буду переживать за парней и уверен, что игроки обязательно выполнят поставленную на сезон задачу — выйдут в РПЛ»,— сказал он.

Мирослав Ромащенко вошел в тренерский штаб «Урала» в январе, а главным тренером, согласно решению Совета директоров клуба, был назначен в июне. По информации источника «Ъ-Урал», сейчас на пост главного тренера рассматривается Василий Березуцкий.

ФК «Урал» ушел на зимний перерыв, занимая второе место в турнирной таблице Pari Первой лиги.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все