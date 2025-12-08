Главный тренер ФК «Урал» Мирослав Ромащенко покинул клуб

Футбольный клуб «Урал» покинул главный тренер Мирослав Ромащенко. Как сообщили в пресс-службе клуба, сотрудничество прекращено по соглашению сторон.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Мирослав Ромащенко

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Господин Ромащенко поблагодарил игроков за хорошую работу, а также болельщиков, руководство «Урала» и президента клуба Григория Иванова, спонсоров, партнеров ФК. «"Урал" — для меня был и навсегда останется особенным клубом и в жизни, и в карьере. Здесь мне довелось и поиграть, и потренировать. Поверьте, для меня было большой честью возглавлять такой клуб как "Урал". Я провел здесь замечательный год, отдавался работе на 100%. Буду переживать за парней и уверен, что игроки обязательно выполнят поставленную на сезон задачу — выйдут в РПЛ»,— сказал он.

Мирослав Ромащенко вошел в тренерский штаб «Урала» в январе, а главным тренером, согласно решению Совета директоров клуба, был назначен в июне. По информации источника «Ъ-Урал», сейчас на пост главного тренера рассматривается Василий Березуцкий.

ФК «Урал» ушел на зимний перерыв, занимая второе место в турнирной таблице Pari Первой лиги.

Ирина Пичурина