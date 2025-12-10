За год квадратный метр элитного жилья в Татарстане подешевел на 12%

В Татарстане в третьем квартале 2025 года снизилась средняя стоимость квадратного метра элитных квартир как на первичном, так и на вторичном рынке. Квадратный метр в новых домах подешевел на 12%, сообщает РБК Татарстан.

Стоимость одного квадратного метра элитного жилья составляет 273,8 тыс. руб., тогда как год назад он стоил 311,3 тыс. руб. На вторичном рынке снижение составило 11,5%, средняя цена уменьшилась до 197 тыс. руб., в прошлом году квадратный метр стоил 222,7 тыс. руб.

По уровню цен на элитное жилье Татарстан занял второе место в Приволжском федеральном округе, уступив лидеру — Нижегородской области, где квадратный метр стоит 323,8 тыс. руб. на первичном и 230,6 тыс. руб. на вторичном рынке.

