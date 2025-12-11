В Рыбинске установят памятник участникам СВО

В Рыбинске в 2026 году в Волжском парке, недалеко от памятника воинам-интернационалистам, установят памятник, посвященный бойцам СВО. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал

С идеей об установке памятника обратился рыбинский совет ветеранов. Проектный эскиз уже готов, его автором выступил архитектор Алексей Комов — автор памятников Пушкину и Гончаровой в Полотняном Заводе, памятника героям СВО в Вологде, а также сын автора памятника Ярославу Мудрому в Ярославле.

«Стела будет выполнена в виде многоэтажных домов, на ее фоне — солдат после боя, присевший отдохнуть. Воин сосредоточен, собран, взгляд устремлен в небо. Это и отсылка к специфике современной войны, и символ веры и надежды»,— рассказал господин Рудаков.

Проект планируют доработать. Администрация выделит грант на изготовление и установку памятника, а также заложит в бюджете средства на благоустройство территории.

Летом 2025 года памятник погибшим участникам специальной военной операции открыли на территории Воинского мемориального кладбища в Ярославле. Он представляет собой скульптуру в виде солдата, который держит за руку маленькую девочку, и символизирует стойкость и самопожертвование.

Алла Чижова