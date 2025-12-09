В Краснодаре открыт памятник в честь участников СВО

В центре Краснодара появился мемориал «Воинам Отечества — Героям России», включающий скульптуры военных разных исторических периодов, в том числе военнослужащего—участника специальной военной операции. Мемориальный комплекс открыл глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт Губернатора Краснодарского края Фото: Сайт Губернатора Краснодарского края

Скульптурная композиция изображает гренадера времен суворовских походов, кубанского казака периода Первой мировой войны, бойца Великой Отечественной войны, а также российского бойца в зоне СВО. Все персонажи не имеют конкретных прототипов, а представляют собой собирательные образы. Общая высота композиции — более 9,5 м. Рядом со скульптурой расположен огонь памяти.

В открытии памятника приняли участие бойцы СВО, ветераны боевых действий, представители «Общероссийского народного фронта», участники Юнармии.

Памятные места и аллеи славы героев СВО будут открывать во всех городах и районах региона. С такой инициативой к Вениамину Кондратьеву обратились жители на «Прямую линию» 2025 года.

Анна Перова, Краснодар