Житель уральского поселка сжег дом с людьми за отказ впускать в гости

Суд назначил 17 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года 38-летнему жителю поселка Кедровка в Березовском (Свердловская область) за гибель хозяина дома, который он поджег из-за отказа впускать внутрь, сообщили в управлении СКР по Свердловской области.

Он признан виновным по п. «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом), ч. 3 ст. 30. п.п. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба, совершенное путем поджога).

Следствие установило, что утром 17 мая пьяный осужденный прибыл к дому, в котором намеревался встретиться с 41-летним хозяином дома и еще одним 54-летним знакомым. Он знал, что они находятся в доме, так как общался с ними незадолго до прибытия. Фигурант постучал в дверь, но они не стали впускать его, из-за чего он разозлился и решил убить знакомых. Для этого он зажигалкой поджег плед на крыльце — так единственный выход оказался бы заблокирован огнем, поэтому находившиеся в доме могли бы неизбежно погибнуть. После поджога осужденный скрылся, однако 54-летний знакомый смог выбраться из охваченного пожаром дома, а хозяин дома погиб. Дом и имущество были уничтожены — собственникам причинен ущерб примерно на 800 тыс. руб.

Как сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, фигурант оказался ранее судим за кражу, причинение легкого вреда здоровью и убийство. «В общей сложности в местах лишения свободы — исправительных колониях в городе Екатеринбурге и Каменске-Уральском — он провел 10 лет. К сожалению, выводов из прежних судимостей фигурант для себя не сделал и вновь совершил еще более тяжкое преступление»,— отметил полковник Горелых.

Ирина Пичурина