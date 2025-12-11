Обвиняемый во взятках экс-сотрудник ФСБ Фролов вместо суда уехал в Дубай

Московский гарнизонный военный суд начал повторное рассмотрение дела бывшего заместителя начальника «банковского» управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, полковника запаса Дмитрия Фролова. Его обвиняют в получении взяток от «Кредитимпекс» на сумму 87 млн руб. Однако на заседании выяснилось, что господин Фролов улетел в Дубай, пишут «Ведомости». По словам адвокатов, фигурант проходит лечение за границей из-за проблем с сердцем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Фролов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Дмитрий Фролов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Дмитрия Фролова уведомили о заседании по его последнему известному адресу и по номеру телефона, сообщил судья Антон Голиков. Однако на заседании подсудимый так и не явился. Сейчас бывший сотрудник ФСБ находится под подпиской о невыезде. До этого более пяти лет он содержался в СИЗО.

Его адвокат Андрей Андрусенко отметил, что господин Фролов еще на стадии апелляции подавал документы о том, что проходит лечение в клинике в ОАЭ. Согласно документам, он проживает в Дубае с сентября 2025 года, так как медики рекомендовали ему госпитализацию из-за жалоб на боли в груди после перенесенного в 2021 году инфаркта. Более того, Дмитрий Фролов еще в апелляционной инстанции просил рассмотреть дело в его отсутствии, но суд не согласился — подсудимому вменяются особо тяжкие преступления, отметил адвокат.

Перед судом предстанет также бывший акционер «Кредитимпекс» Георгий Шкурко, которого обвиняют в даче взяток. Первый процесс по этому делу проходил с августа 2021 года по 4 июня 2024 года. Изначально суд освободил Дмитрия Фролова от наказания по сроку давности и снял арест с имущества. Господин Шкурко был осужден на четыре года и восемь месяцев колонии, которые уже отбыл. На новое рассмотрение дело направили 3 октября по апелляции Генпрокуратуры.

