Город добрых дел

Как НКО оказывают социальную поддержку жителям Новороссийска



Летом в Новороссийске торжественно открыли центр поддержки и помощи «Моя семья»

Фото: Официальный сайт администрации Новороссийска

Новороссийск сегодня по праву считается лидером Краснодарского края по развитию некоммерческого сектора. Цифры говорят сами за себя: в городе активно функционируют более двухсот социально ориентированных некоммерческих организаций, что составляет значительную долю от общего количества НКО в регионе. И это не просто сухая статистика — за каждой организацией стоят конкретные люди, проекты и судьбы.

Первые в крае

По последним официальным данным, социально значимую работу в Новороссийске ведут 210 городских некоммерческих организаций (НКО). Успех некоммерческого сектора Новороссийска объясняется уникальной моделью взаимодействия, в которую входят жители города, национально-культурные общества, бизнес, средства массовой информации и городская администрация. Именно эта синергия позволяет эффективно решать социальные задачи в городе.

«Некоммерческий сектор города-героя развит на высоком профессиональном уровне, и в течение последних четырех лет мы неизменно занимаем первое место в рейтинге Краснодарского края. НКО города реализуют широкий спектр проектов в самых разных сферах: помощь участникам СВО, развитие культуры, образование, реализация проектов по благоустройству»,— рассказал глава Новороссийска Андрей Кравченко по итогам прошедшего осенью форума некоммерческих организаций «Добрый Новороссийск».

По данным главы, с начала года оказана поддержка в реализации 120 проектов. Для их успешного воплощения и развития в городе-герое созданы все условия: оказывается имущественная, финансовая, консультационная и методическая помощь. Действует система муниципальной грантовой поддержки инициатив НКО, объем ежегодного финансирования за последние пять лет вырос более чем в 5 раз — с 4,6 млн рублей до 20,6 млн рублей.

Семейные ценности

В Новороссийске, по официальным данным, проживает 4708 многодетных семей, в которых воспитываются 14696 детей. Неудивительно, что поддержка материнства и детства становится одним из ключевых направлений социальной политики города. Так, летом этого года в городе торжественно открыли центр помощи и поддержки «Моя семья». К слову, инициатива создания центра принадлежит главе города Андрею Кравченко.

Почему был создан этот проект? Все просто. Беременность и ранний период материнства часто сопровождаются не только радостными ожиданиями, но и серьезными психологическими, социальными, а порой и юридическими трудностями. Именно поэтому было важно создать пространство для поддержки женщин в один из самых важных и одновременно сложных периодов их жизни

Современные исследования показывают, что отсутствие адекватной поддержки в период беременности может негативно влиять как на здоровье матери и ребенка, так и на демографическую ситуацию в целом. В Новороссийске уже сейчас можно наблюдать позитивные тенденции в демографии: увеличение рождаемости на 209 детей за девять месяцев по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года является обнадеживающим сигналом.

В центре «Моя семья» оборудованы четыре кабинета для консультаций, конференц-зал, игровая комната, комната матери и ребенка. За пять месяцев поддержку получили уже более 130 семей. Проведены 36 мероприятий с общим охватом 540 человек. Это родители и дети, для которых в центре проводятся творческие мастер-классы, лекции, викторины.

«Теперь у молодых мам есть новый дом, в котором работают квалифицированные психологи, юристы, педагоги и просто неравнодушные люди, готовые протянуть руку помощи в сложной жизненной ситуации»,— отметил Андрей Кравченко.

Важно понимать, что на рождаемость влияет множество факторов: экономическая ситуация, жилищные условия, доступность медицинских услуг, социальная поддержка и многое другое. Работа центра «Моя семья» направлена именно на устранение социально-психологических барьеров, которые могут препятствовать принятию решения о рождении ребенка или негативно влиять на опыт материнства.

Всего в городе-герое действует 11 социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих с семьями. На базе центра «Моя семья» в 2025 году успешно реализовали свои муниципальные грантовые проекты две из них. Сообщество многодетных семей «Единая семья» представило проект «Дети няне, время маме», а автономная некоммерческая организация «Вера» — проект «Растим/Растем вместе». Совместно с руководителями НКО обсудили вопросы их развития.

Помощь всем

Социально ориентированные НКО Новороссийска охватывают практически все сферы общественной жизни. Но особое место в деятельности новороссийских НКО занимает поддержка участников специальной военной операции и их семей. Организации занимаются сбором и доставкой гуманитарной помощи на фронт, поддержкой семей военнослужащих, помощью в решении бытовых и социальных вопросов. Эта работа требует особой организации, координации с военными структурами и высокого уровня ответственности.

К примеру, по инициативе властей Новороссийска в городе создана автономная некоммерческая организация «Центр гуманитарной помощи и ситуационного реагирования». Некоммерческая организация координирует действия горожан по поддержке фронта и обеспечивает адресную доставку грузов на передовую.

За время своей работы центр принял сотни тонн важных для военных товаров, включая антенны, рации, телефоны, генераторы, маскировочные средства, медицинские принадлежности и другое оборудование. В здании администрации было выделено специальное помещение для общегородского пункта сбора гуманитарной помощи, куда жители приносят необходимые вещи. Волонтеры занимаются сортировкой и упаковкой грузов, а также их подготовкой к отправке.

Любой житель Новороссийска может прийти в центр, выбрать заявку от военных и внести свой вклад в общее дело. Чаще всего с фронта поступают запросы на маскировочные сети и костюмы, медицинские одеяла, влажные полотенца, одноразовую посуду, воду, налобные фонарики с красным светом, ключи для ремонта техники, масло для генераторов и бензопил.

К масштабному городскому проекту подключились не только жители Новороссийска, но и бюджетные учреждения, предприниматели и волонтерские объединения. Серебряные волонтеры из объединения «Бриз» и члены клуба «Счастье» плетут маскировочные сети и костюмы, дежурят в штабе и упаковывают помощь. Всего в проекте задействовано более ста человек.

Волонтеры штаба «МыВместе» осуществляют поддержку семей военнослужащих. Город присоединился к федеральной программе «Добро.Центр», направленной на общественное развитие и поддержку добровольческих, благотворительных и гражданских инициатив. Кроме того, проект «МыВместе» предоставляет помощь жителям Новороссийска и их семьям, пострадавшим от атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. После инцидента 24 сентября волонтеры осуществляют уборку поврежденных квартир, включая удаление осколков, пластиковых фрагментов и бетонной пыли и пр.

Представители новороссийского Молодежного центра отмечают, что жители города-героя выражают благодарность за оперативность, профессионализм и высокий уровень взаимодействия волонтеров. Они подчеркивают значимость совместных усилий и солидарности в преодолении последствий чрезвычайных ситуаций.

В целом молодежь Новороссийска активно участвует в волонтерской деятельности.

С начала года более 9 тысяч молодых людей приняли участие примерно в 200 акциях. В Новороссийске работают 3 «Добро.Центра», а также 34 организации, занимающиеся добровольческой деятельностью, которые базируются в НКО, вузах, ссузах и школах. Деятельность волонтеров города была высоко оценена: Новороссийск одержал победу в региональном этапе международной премии «Мы вместе» в номинации «Территория» и вышел в полуфинал.

Особое внимание уделяется развитию экологического волонтерства. Молодые люди активно участвуют в процессах переработки отходов, создании новых изделий из вторичных материалов и проведении просветительских мероприятий, направленных на экологическое воспитание. Реализуются акции по очистке особо охраняемых природных территорий и посадке деревьев. Кроме того, осуществляется поддержка социальных проектов, ориентированных на оказание помощи пожилым гражданам, уход за бездомными животными и оказание содействия лицам, лишенным поддержки со стороны близких.

«Инициативность и неравнодушие молодых новороссийцев однозначно необходимо поддерживать и поощрять. В 2024 году впервые пять юных жителей города-героя удостоены специальной премии «Волонтер Новороссийска». Горжусь нашей молодежью, которая каждый день посвящает волонтерской деятельности, делая этот мир лучше и светлее»,— отметил Андрей Кравченко.

Опыт Новороссийска показывает, что развитие некоммерческого сектора способствует улучшению качества жизни людей и формированию активной гражданской позиции. Роль некоммерческих организаций (НКО) как связующего звена между государством, бизнесом и обществом будет только увеличиваться.