Комиссия ОП РФ предложила создать ярославскую областную школу искусств

Комиссия по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Общественной палаты Российской Федерации (ОП РФ) направила обращение губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву с просьбой пересмотреть решение районных властей о реорганизации школ искусств. Текст документа и протокол заседания разместил в своем Telegram-канале заместитель председателя комиссии музыкант Петр Лундстрем.

В комиссию обратились жители Углича, несогласные с решением администрации района о присоединении музыкальной и художественной школ искусств к районному Дворцу культуры. Родители опасаются, что в новой структуре дети не смогут получить необходимых документов о дополнительном образовании, что создаст им трудности для продолжения обучения по выбранному профилю.

Комиссия Общественной палаты России согласилась с этим мнением и предложила альтернативный вариант реорганизации учреждений.

«Просим Вас пересмотреть решение о реорганизации детских школ искусств в Ярославской области и рассмотреть альтернативный вариант — создание на областном уровне единой детской школы искусств, в которой муниципальные детские школы искусств будут функционировать в качестве структурных подразделений»,— говорится в обращении комиссии.

По мнению общественников, такое объединение даст возможность оптимизировать управленческий аппарат при сохранении статуса учреждений, прав педагогов и качества образовательных услуг.

Антон Голицын