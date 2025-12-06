Бастрыкин поручил проверить реорганизацию дополнительного образования в Угличе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению жителей Углича Ярославской области о возможном нарушении прав несовершеннолетних при реорганизации муниципальных учреждений. Об этом сообщили в информационном центре СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот обращения жителей Угличского округа Фото: Скриншот обращения жителей Угличского округа

В сети появилось видеообращение, в котором граждане выражают несогласие с формой реорганизации художественной и музыкальной школ. 1 октября 2025 года администрация Угличского муниципального района приняла решение присоединить детскую музыкальную и детскую художественную школы к Дворцу культуры района. Кроме того, присоединены будут также сельские ДК и районная библиотека.

Родители детей, которые занимаются в школах, опасаются, что новая организация не будет образовательной, следовательно, дети не смогут получить необходимые документы о дополнительном образовании и продолжить обучение по указанным профилям в средних и высших учебных заведениях. Родители просят, чтобы новое учреждение называлось «детской школой искусств».

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ярославской области Александру Бессмельцеву провести процессуальную проверку и представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении»,— говорится в сообщении информационного центра СКР.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в муниципальных округах региона планируется объединение учреждений культуры (ДК, библиотеки, музеи). Правительство области сообщало, что в результате объединения будет сокращен административно-управленческий персонал, что позволит повысить зарплаты сотрудникам учреждений. О присоединении учреждений дополнительного образования не сообщалось.

Антон Голицын