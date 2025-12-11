ЦБ: криптообменники в России могут выделить в отдельную категорию

Банк России обсуждает возможность выделения криптообменников в отдельную категорию и их лицензирование, заявил первый зампред регулятора Владимир Чистюхин в интервью «РИА Новости». Он отметил, что вся необходимая инфраструктура для работы с криптовалютой в стране уже есть, операции с ней будут совершаться через действующих участников рынка на базе существующих лицензий.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Надо подумать, введем ли мы (ЦБ,—“Ъ”) отдельную категорию криптообменников,— сказал господин Чистюхин. — Только у них, возможно, пойдет речь о новой лицензии, но это надо обсуждать».

ЦБ обсуждает предложения с Минфином, Федеральной службой по финансовому мониторингу и другими ведомствами. Господин Чистюхин уточнил, что к вопросу регулирования криптовалют приковано серьезное международное внимание, а в первую очередь — FATF (межправительственная комиссия по финансовому мониторингу).

В 2026 году ЦБ намерен ввести прямое регулирование крипторынка. Доступ к операциям с криптовалютами получат все квалифицированные инвесторы, а не только «особо квалифицированные».

