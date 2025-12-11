«Казаньоргсинтез» создавал у инвесторов впечатление большей привлекательности акций возможностью конвертации, которой фактически не было, рассказал в ходе арбитражного процесса представитель миноритарного акционера Казаньоргсинтеза.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Акционер обвинил «Казаньоргсинтез» в завышении привлекательности акций

Александр Елшин, будучи миноритарным акционером «Казаньоргсинтеза», подал на компанию иск с требованием признать недействительным решение совета директоров об исключении из устава положения о конвертации ценных бумаг. Господин Елшин не был приглашен на собрание, на котором решался этот вопрос.

Очередное заседание состоится сегодня

Представитель истца Алексей Холод заявил, что, на его взгляд, компания действовала недобросовестно и долгое время включала пункт о конвертации в новые редакции устава. В организации же заявили, что такого права у миноритариев никогда не было. Положение о конвертации акций было декларативным, так как самого механизма в документах прописано не было.

Анна Кайдалова