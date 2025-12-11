К Новому году улицу Кирова в Ижевске украсят 80 декоративными консолями

На ул. Кирова на участке от ул. Максима Горького до ул. Удмуртской подрядчик установит 80 световых декоративных элементов к Новому году. Как сообщил мэр Ижевска Дмитрий Чистяков во «Вконтакте», все работы должны быть завершены не позднее 14 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Чистяков, «ВКонтакте» Фото: Дмитрий Чистяков, «ВКонтакте»

«По традиции продолжаем украшать наш город, поэтому ежегодно обязательно монтируем декоративные световые консоли на еще одну магистральную улицу. В прошлом году наряднее стали ул. Советская и Ленина. Видим обращения по состоянию иллюминации улицы Пушкинской. К Новому году подрядчик приведет ее в порядок. Ремонт консолей уже идет»,— сообщил глава города.

Также он отметил, что с 1 декабря каждый вечер зажигается иллюминация на Центральной площади, а главная новогодняя елка уже украшена.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что на ул. Кирова в Ижевске установят 80 новых декоративных светильников. Конкурс на создание нарядного облика магистрали к Новому году объявлен на портале госзакупок, цена контракта составила 5,2 млн руб.

Анастасия Лопатина