Улицу Кирова в Ижевске украсят к Новому году на 5 млн рублей

На ул. Кирова в Ижевске установят 80 новых декоративных светильников. Конкурс на создание нарядного облика магистрали к Новому году объявлен на портале госзакупок, цена контракта составляет 5,2 млн руб.

Светильники будут установлены на участке от ул. Песочной до ул. Максима Горького. Гарантийный срок на изделия — 3 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 5 по 12 ноября, итоги будут подведены 14 ноября. Дата окончания самих работ — 15 декабря.

Анастасия Лопатина