На подлете к Москве за ночь сбили 32 беспилотника

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили вблизи столицы еще один беспилотник. Всего с начала ночи сбито 32 БПЛА. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Московский аэропорт Шереметьево не принимает и не выпускает рейсы более семи часов. Во Внуково и Домодедово ограничения действуют более шести часов, в Жуковском — более пяти. Суммарно задержаны и перенаправлены в другие аэропорты более 130 рейсов. В качестве запасного аэродрома самолеты принимает петербургский аэропорт Пулково.