Житель Геленджика погиб под колесами автомобиля

В Геленджике под колесами легкового автомобиля погиб 31-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Авария произошла 10 декабря около 18:00 на федеральной трассе М-4 «Дон» у села Михайловский Перевал. 44-летний водитель автомобиля марки Nissan сбил местного жителя, переходившего дорогу по пешеходному переходу.

В результате полученных травм пострадавший скончался в карете скорой медицинской помощи.

Алина Зорина