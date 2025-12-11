Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Житель Геленджика погиб под колесами автомобиля

В Геленджике под колесами легкового автомобиля погиб 31-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Авария произошла 10 декабря около 18:00 на федеральной трассе М-4 «Дон» у села Михайловский Перевал. 44-летний водитель автомобиля марки Nissan сбил местного жителя, переходившего дорогу по пешеходному переходу.

В результате полученных травм пострадавший скончался в карете скорой медицинской помощи.

Алина Зорина

