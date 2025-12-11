Роскачество анонсировало проверку лапши быстрого приготовления

Роскачество в 2026 году проведет исследование образцов быстрорастворимой лапши, продающейся в России. Об этом сообщил «РИА Новости» глава организации Максим Протасов.

«Мы будем исследовать быстрорастворимую лапшу. Очень часто такие запросы поступают от молодежи, от студенчества»,— уточнил господин Протасов.

Помимо этого Роскачество в следующем году исследует продукцию легкой промышленности, в том числе обувь и одежду. Будут продолжены исследования — в частности, гейнеров (спортивные добавки для набора массы тела). Также проверят находящийся в продаже мед.

В конце ноября Роскачество опубликовало результаты проверки оливкового масла. В половине случаев товар оказался фальсификатом.