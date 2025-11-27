Половина проверенного Роскачеством оливкового масла оказалось фальсификатом

Специалисты Роскачества выявили признаки фальсификации в 7 из 15 проверенных торговых марок оливкового масла. Во время проверки анализировали жирнокислотный состав, который позволил определить наличие в жидкостях примесей подсолнечного и рапсового масел, рассказали ТАСС в организации.

Среди не прошедших проверку масел высшего сорта указаны пять брендов Extra Virgin: Agrolive, Columb, Feudo Verde, Nygellaoil и Vesuvio. Еще две марки — Columb и Olive Tree — позиционировали себя как смесь оливковых масел или сорт Pomace, однако экспертиза обнаружила в них посторонние компоненты. Лучшие результаты показали Filippo Berio, Monini, ITLV, Vegetelle, De Cecco, Olivea и Borges.

В Роскачестве отметили, что производители используют допустимые юридические лазейки в маркировке и таможенном коде. Это позволяет добавлять в состав масла иные растительные жиры, снижая тем самым себестоимость продукции.

В организации заявили, что производители оперативно отреагировали на результаты проверки. Компания ООО «Гимея», выпускающая бренды Olive Tree и Columb, полностью устранила выявленные нарушения. ООО «Агролива» (Agrolive и Feudo Verde) усилило контроль за входящим сырьем и запросило разъяснения у поставщиков. Производитель ООО «Дары природы» приостановил производство масла Nygellaoil.

Служба качества торговой сети «Лента» проверила партию доставленного масла и сняла некачественные товары с продажи. «Магнолия» перестала продавать масло Nygellaoil.