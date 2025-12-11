Новокузнецкие автобусы сбились с расписания из-за морозов

Морозы вызвали сбои в работе общественного транспорта в Новокузнецке. Об этом мэр второго по численности населения города Кемеровской области Денис Ильин сообщил утром 11 декабря.

По словам главы города, для «повышения качества обслуживания» часть маршрутов переведена «на интервальное расписание».

Как писал «Ъ-Сибирь», на прошлой неделе глава правительства Кузбасса Андрей Панов провел совещание в Новокузнецке, посвященное ситуации с общественным транспортом. Тогда сообщалось, что компания «Питеравто», на которую приходится большая часть городских маршрутов, отправила в ремонт 70 автобусов.

В настоящее время температура воздуха в Новокузнецке — около минус 20 градусов.

Валерий Лавский