Основной перевозчик в Новокузнецке отправил в ремонт 70 автобусов

ООО «Питеравто», осуществляющее наибольший объем пассажирских перевозок общественным транспортом в Новокузнецке, ежедневно не может выпустить на маршруты до 35% своих автобусов. Об этом сообщил глава правительства Кемеровской области Андрей Панов в своем Telegram-канале.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Премьер Кузбасса провел в южной столице региона совещание, посвященное состоянию дел в городе в сфере перевозок. «Руководители перевозчика пояснили, что на сегодняшний день 70 автобусов находятся в ремонте, при этом только 20 из них выйдут на линию в ближайшее время. В качестве решения планируют привлечь 40 дополнительных единиц автотранспорта»,— отметил господин Панов.

В качестве одной из мер для улучшения ситуации председатель областного правительства предложил подготовить график ремонта автобусов, находящихся в длительном простое.

В июле 2024 года с собственниками «Питеравто» встречался кузбасский губернатор Илья Середюк. Тогда он сообщал, что в августе 2024-го компания пообещала выпускать на маршруты 200 единиц транспорта в сутки.

Валерий Лавский