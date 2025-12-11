Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На закупку лекарств из бюджета Свердловской области выделили 87,4 млн рублей

Власти Свердловской области выделили 87,4 млн руб. из областного бюджета на закупку лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Денис Паслер.

Фото: Сергей Быховец, Коммерсантъ

Фото: Сергей Быховец, Коммерсантъ

Дополнительное финансирование было направлено в связи с возросшим спросом на данные препараты во втором полугодии 2025 года. Лекарства уже поступили на склад ГАУ СО «Фармация» и во льготные аптеки. «Свердловская область — один из лидеров по объему средств областного бюджета, направленных на лекарственное обеспечение. В этом году на эти цели было выделено 10,5 млрд руб. В следующем мы планируем увеличить на 20% финансирование программ обеспечения лекарствами льготных категорий уральцев»,— сказал глава региона.

В Свердловской области действует 11 программ льготного лекарственного обеспечения, охватывающих инвалидов, ветеранов, детей и пациентов с диабетом, астмой и онкологией. Реализация программ ведется в 114 поликлиниках и 200 аптеках по всему региону. С начала года льготные рецепты получили 390 тыс. свердловчан на общую сумму 21,5 млрд руб., среди них 23 тыс. детей.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все