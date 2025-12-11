На закупку лекарств из бюджета Свердловской области выделили 87,4 млн рублей

Власти Свердловской области выделили 87,4 млн руб. из областного бюджета на закупку лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Денис Паслер.

Дополнительное финансирование было направлено в связи с возросшим спросом на данные препараты во втором полугодии 2025 года. Лекарства уже поступили на склад ГАУ СО «Фармация» и во льготные аптеки. «Свердловская область — один из лидеров по объему средств областного бюджета, направленных на лекарственное обеспечение. В этом году на эти цели было выделено 10,5 млрд руб. В следующем мы планируем увеличить на 20% финансирование программ обеспечения лекарствами льготных категорий уральцев»,— сказал глава региона.

В Свердловской области действует 11 программ льготного лекарственного обеспечения, охватывающих инвалидов, ветеранов, детей и пациентов с диабетом, астмой и онкологией. Реализация программ ведется в 114 поликлиниках и 200 аптеках по всему региону. С начала года льготные рецепты получили 390 тыс. свердловчан на общую сумму 21,5 млрд руб., среди них 23 тыс. детей.

Ирина Пичурина