Потери армии Таиланда убитыми в конфликте с Камбоджей выросли до восьми

22-летний рядовой Чанчай Пхадунгчок стал восьмой жертвой возобновившихся боевых действий на границе Таиланда и Камбоджи, сообщает портал Khaosod English в соцсети Х.

Военнослужащий был пулеметчиком 3-го пехотного батальона тайской армии. Он погиб в округе Та Прайя провинции Санкео.

Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи продолжается с 7 декабря. Пномпень обвинил Бангкок во вторжении с огневой поддержкой. 8 декабря тайская армия нанесла авиаудары вдоль границы. По данным AFP, тайские военные пересекли границу с Камбоджей и захватили спорную деревню Пайрачан, а истребители F-16 ВВС Таиланда сбросили бомбы на город Самраонг. Стороны обвиняют друг друга в применении запрещенного оружия и методов ведения боя: противопехотных мин ПМН-2 и боевых отравляющих веществ.

В Камбодже после возобновления боев погибли семь мирных жителей, более 20 пострадали. Почти 54 тыс. человек были вынуждены оставить дома в приграничных провинциях Камбоджи. В Таиланде в пунктах временного размещения находится более 125 тыс. жителей.

Эрнест Филипповский