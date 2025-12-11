Палата представителей США поддержала законопроект об оборонной политике

Большинство членов Палаты представителей США поддержали законопроект об оборонной политике, подразумевающий рекордные военные расходы, сообщает Reuters.

За законопроект проголосовали 290 членов Палаты, против были 109. Документ санкционирует рекордные ежегодные военные расходы в размере $901 млрд. Таким образом, «обязательная мера станет законом 65-й год подряд», пишет агентство.

После одобрения Палатой представителей законопроект будет направлен на рассмотрение Сената США, который, как ожидается, примет его на следующей неделе.

Эрнест Филипповский