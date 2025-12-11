Падение курса «Реала»

Кризис, настигший мадридский «Реал», не отступает. В шестом туре общего этапа Лиги чемпионов испанский топ-клуб дома уступил «Манчестер Сити» — 1:2. Он потерпел второе поражение подряд. При этом в последних восьми матчах команда одержала лишь две победы.

С первой встречи мадридского «Реала» и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов прошло больше 13 лет. С тех пор эти команды пересекаются на главной европейской сцене чаще других. Матч, состоявшийся 10 декабря в столице Испании, стал для них уже 15-м в главном еврокубке. Начался он очень бодро.

Его открыл момент, который, как сначала показалось, должен был подарить «Реалу» преимущество. Джуд Беллингем и Гонсало Гарсия загнали капитана гостей Бернарду Силву, отобрали у него мяч. Через секунду Винисиус затаскивал его в штрафную «Сити», но был сбит защитником. Бразилец праздновал, не успев подняться на ноги. Ликовали и некоторые его одноклубники, но радость была преждевременной. Судья Клеман Тюрпен после консультаций с видеоассистентами пенальти не назначил — фол был до линии штрафной площади.

Не оказалась результативной и следующая атака «Реала» — та, в которой Родриго здорово ускорился по правому краю и передачей нашел Винисиуса перед воротами. Тот пытался перебросить мяч через Джанлуиджи Доннарумму, но не попал в створ.

Родриго оставался центральной фигурой матча и после.

Он был повсюду: и на родном правом фланге; и в той зоне, где обычно играет Килиан Мбаппе, не попавший в стартовый состав из-за плохого самочувствия; и чуть глубже. Манчестерцы не могли остановить его, не нарушая правил. Фила Фодена бразильский вингер посадил на желтую картоку, затем заставил грубо фолить на себе Йошко Гвардиола и Нико Гонсалеса — те отделались устными предупреждениями. Именно Родриго и открыл счет на исходе получаса. Ударом с острого угла он завершил очередной контрвыпад с численным преимуществом игроков «Реала».

И не сказать ведь, что «Сити» после пропущенного мяча воспрял. Он продолжал владеть мячом без остроты, а «Реал» все равно нашел где оступиться. Прострел Жереми Доку с левого фланга пройти внутрь штрафной не мог, но заработать угловой он позволил. Стандартом гости воспользовались. Гвардиол выиграл верх у Беллингема. Его удар отразил Тибо Куртуа, но отразил перед собой, где уже ждал отскока Нико О’Райлли.

Слева пришел и второй гол. Теперь О’Райлли, очутившийся недалеко от лицевой линии, переводил мяч в центр.

Эрлинг Холанн не добрался до него лишь потому, что был уложен на газон Антонио Рюдигером. Норвежец, которому не позволили забить с игры, отличился с пенальти.

К перерыву «Манчестер Сити» мог вести и в два мяча. В следующий раз поперечная передача О’Райлли на Холанна прошла. Но Тибо Куртуа справился не только с его ударом, но и с добиванием Райана Шерки. Счет 2:1 в пользу гостей устоял.

Мало что поменялось во втором тайме. «Манчестер Сити» играл от владения. «Реал» полагался на контратаки — и получал возможности сравнять счет. Хозяева могли сделать это уже в дебюте тайма: этот побег к чужим воротам (кстати, как и голевая атака), начался с отбора Альваро Каррераса. И вновь мяч дошел до Родриго. Правда, на этот раз бразилец не стал бить, а нашел тонкую передачу на бежавшего вторым темпом Джуда Беллингема. Англичанин ошибся: вместе с Тибо Куртуа он перекинул и ворота. На один момент «Реала» «Манчестер Сити» ответил двумя. Опять испанскую команду оставил в игре ее голкипер. Он отбил в сторону выстрел Жереми Доку. Его не смутили рикошеты после коварного тычка Райана Шерки.

После получасовой передышки «Реал» вновь насел на ворота противника. Уже в концовке спасти команду мог вышедший на замену Эндрик, но он попал в перекладину. Уйти от поражения хозяева так и не сумели. Они уступили — 1:2. Для наставника мадридцев Хаби Алонсо это скверный результат. Из прошлых семи матчей его команда выиграла лишь два. По данным некоторых испанских медиаресурсов, после воскресного поражения от «Сельты» терпения у руководства «Реала» поубавилось, и именно игра против «Сити» являлась для 44-летнего тренера решающей. Он может потерять пост, который занял всего 200 дней назад.

«Манчестер Сити» же, напротив, находит тонус. Команда Пепа Гвардиолы одержала четвертую победу подряд.

Удачно выступил в среду и другой английский топ-клуб — лондонский «Арсенал». В нынешнем сезоне Лиги чемпионов он до сих пор идет без потерь. В эту среду лидер общего этапа со счетом 3:0 на выезде разгромил «Брюгге». Еще одна игравшая в гостях английская команда — «Ньюкасл» — была близка к победе над леверкузенским «Байером», но пропустила на 88-й минуте и увезла из Германии лишь ничью (2:2).

Ничейных результатов добились и клубы, ворота которых защищали в этот вечер российские голкиперы. Матвей Сафонов пока успешно подменяет получившего травму голеностопа Люка Шевалье. Он во второй раз подряд отыграл на ноль, но его партнеры по ПСЖ на этот раз не смогли забить и разошлись миром с «Атлетиком» из Бильбао. Никита Хайкин отразил семь ударов и помог норвежскому «Будё-Глимт» набрать очки в матче с дортмундской «Боруссией» (2:2).

«Вильярреал», занимающий третье место в чемпионате Испании, практически лишился шансов на выход в play-off Лиги чемпионов. В среду он на своем поле уступил «Копенгагену» — 2:3. Пострадали и шансы азербайджанского «Карабаха» — главного открытия еврокубкового сезона. Он пропустил трижды в концовке домашнего матча с амстердамским «Аяксом» и проиграл — 2:4. Голландский клуб таким образом набрал первые очки в нынешнем розыгрыше престижнейшего континентального турнира. Включилась в борьбу за play-off лиссабонская «Бенфика». Команда Жозе Моуринью в столице Португалии оказалась сильнее «Наполи» — 2:0. Укрепил свои позиции туринский «Ювентус», обыгравший с тем же счетом чемпиона Кипра «Пафос».

За два тура до конца места в первой восьмерке занимают «Арсенал» (18 очков), мюнхенская «Бавария» (15), ПСЖ, «Манчестер Сити», «Аталанта» из Бергамо (по 13), миланский «Интер», мадридские «Реал» и «Атлетико» (по 12). Занимающий девятое место «Ливерпуль» также имеет в своем активе 12 баллов, но уступает по дополнительным показателям. Следующий тур общего этапа Лиги чемпионов состоится уже в будущем году — матчи пройдут 20 и 21 января.

Роман Левищев