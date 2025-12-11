Трамп призвал Зеленского быть реалистом

Президент США Дональд Трамп, комментируя урегулирование российско-украинского конфликта, призвал президента Украины «быть реалистом».

Президент США Дональд Трамп

Фото: Stephanie Scarbrough / Reuters

«Я думаю, он должен быть реалистичен. И я действительно задаюсь вопросом, сколько времени еще пройдет до того, как у них состоятся выборы»,— сказал господин Трамп (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

Как добавил президент США, Вашингтон «не тратит деньги» на оказание помощи Киеву, но «тратит много времени и усилий». «И я хочу, чтобы это закончилось. Сейчас происходит много вещей. Многие говорят, что это ближе, чем когда-либо»,— уточнил он.

В разговоре с журналистами Дональд Трамп сообщил о разговоре по теме урегулирования с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Великобритании Киром Стармером. Он также сказал, что в ближайшие дни обсуждение с участием американской стороны продолжится в Европе.