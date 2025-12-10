«РусЛайн» откроет перелеты Пермь — Сухум в новогодние праздники

Авиакомпания «РусЛайн» объявила о проведении серии новогодних рейсов по маршруту Пермь — Сухум в начале 2026 года. Перевозчик выполнит перелеты 3, 4, 10 и 11 января на самолетах канадского производства Bombardier CRJ100/200, рассчитанных на 50 пассажиров. Время в пути составит 3 часа 25 минут, сообщает пресс-служба перевозчика.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Стоимость билетов в одну сторону начинается от 8,3 тыс. руб. с учетом топливных и иных сборов. Отмечается, что агентские сервисные сборы могут взиматься отдельно, а число доступных мест ограничено. Максимальный тариф «Оптимум», включающий перевозку 20 кг багажа и возможность сдачи билета, достигает 16,4 тыс. руб.

По словам директора департамента сети маршрутов и продаж «РусЛайн» Ростислава Петрова, запуск январских рейсов позволит жителям Пермского края провести новогодние каникулы в мягком климате Абхазии. Он подчеркнул, что при устойчивом спросе компания готова рассмотреть выполнение данного направления и в летний период.

В преддверии новогодних праздников в горах Сочи ожидается значительное увеличение автобусного сообщения: количество маршрутов вырастет до 60, что на 13 больше, чем раньше. Кроме того, на популярном маршруте Туапсе — Имеретинский курорт — Роза Хутор появится 11 дополнительных электропоездов, что обеспечит 157 рейсов в обе стороны. На направлении Сочи — Роза Хутор также увеличат количество поездов «Ласточка», чтобы обеспечить комфортное передвижение для туристов.

В новогодний период РЖД планирует добавить более 700 дополнительных поездов на популярных направлениях, включая черноморское побережье. Поезда будут курсировать из Москвы и Самары в Адлер, а самые загруженные дни ожидаются 30 декабря и 11 января.

Согласно прогнозам, во время новогодних праздников Сочи примет около 280 тыс. туристов, а еще 200 тыс. планируют посетить 55 туристических локаций, из которых 82% находятся в горах. В зимний сезон в городе будут работать 636 гостиниц, включая 169 в Красной Поляне, что позволит разместить до 88 тыс. гостей одновременно.

Мария Удовик