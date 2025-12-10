На подлете к Воронежу сбили воздушую цель: зафиксированы разрушения

Дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили на подлете к Воронежу воздушную цель. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Власти уточняют информацию о пострадавших. По предварительным данным, в результате падения обломков зафиксированы повреждения остекления и конструкций нескольких многоквартирных домов в левобережной части Воронежа. На месте работают бригады скорой помощи и оперативные службы, проводится осмотр территории.

Господин Гусев добавил, что в результате поражения воздушных целей на земле могут оставаться взрывоопасные элементы, и призвал воронежцев к бдительности.

Егор Якимов