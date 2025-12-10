Telegraph: Украина может отказаться от Донбасса при «взаимности» со стороны РФ

Украина может отказаться от территорий, если Россия пойдет на взаимные уступки. Об этом сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Переговорщики со стороны Украины предупредили, что для Киева этот шаг неприемлем, однако не исключили возможности отказа от территорий при взаимных уступках со стороны Москвы, сообщила газета.

По словам собеседников издания, в переговорах камнем преткновения остается вопрос о гарантиях США для Украины. Американская сторона усиливает давление на Киев, чтобы тот отказался от территориальных претензий в рамках урегулирования российско-украинского конфликта, сообщили источники.

8 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирный план был сокращен с 28 до 20 пунктов. По его словам, из документа были исключены «совсем откровенно непроукраинские пункты», а к компромиссу по территориальным вопросам стороны пока не пришли. По словам госсекретаря США Марко Рубио, Россия и Украина на переговорах по урегулированию конфликта не могут договориться о 20% территории Донецкой народной республики — пространству в 30-50 км.