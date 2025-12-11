Глава ВАРПЭ: Россия опережает по уровню потребления рыбы США и Индию

По уровню потребления рыбопродукции Россия входит в топ-20 стран, заявил в интервью “Ъ” президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, промышленников и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. По расчетам Росрыболовства, около 27 кг на человека в год, что больше, чем в США, Бразилии, Аргентине, Великобритании, Индии, Канаде, Турции.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Герман Зверев

«Стоит задача увеличения показателя до 28 кг, главная сложность — в большом пространственном размахе нашей страны»,— говорит господин Зверев. По уровню потребления рыбы Россию опережают 17–18 государств, совокупная площадь которых в пять с половиной раз меньше РФ. «Например, в Исландии потребление рыбопродукции — 55 кг на человека в год. Но 80% населения живет в одном городе. В Республике Корея 50% живут в двух городах и потребление достигает 50 кг на человека в год. В Японии расстояние между побережьями мало где превышает 200 км»,— приводит примеры глава ВАРПЭ.

Вероятно, ни одна из стран мира, помимо Китая, не сталкивалась с необходимостью решить «столь уникальную и сложную логистическую задачу обеспечения равномерного потребления в стране рыбопродукции». Между прочим, и в Китае разрыв в потреблении: в прибрежных городах — свыше 40 кг, в сельских регионах — чуть более 20 кг.

Подробнее о потреблении рыбы в мире и в России — в интервью Германа Зверева для “Ъ”.

Александра Мерцалова