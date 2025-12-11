Главное из интервью главы ВАРПЭ: о переориентации рыбаков на Азию, дорогой логистике и инвестквотах

РФ остается одним из ведущих игроков на мировом рыбном рынке. Однако сейчас российские рыбопромышленники оказались в непростой ситуации: с одной стороны, попытки зарубежных конкурентов отнять их доли, с другой — внутренние проблемы, требующие серьезного решения. Об этом рассказал в интервью “Ъ” президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, промышленников и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Герман Зверев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Про экспорт Уходящий 2025 год стал достаточно успешным для поставок российского минтая за рубеж. Экспорт такой продукции по итогам января—сентября 2025 года увеличился до $1,127 млрд против $800 млн в 2024 году. Прирост на 16% год к году показала лососевая продукция за счет более удачной путины. С $65 млн до $120 млн выросли поставки сельди. Крабовый экспорт вырос на 3–4% к высокой базе.

В этом году наблюдается рост экспортных поставок российской рыбы в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Так, поставки в Южную Корею выросли на 7,6%, но это с учетом отгрузок на Филиппины, в Таиланд, Вьетнам и Индонезию. Экспорт в эти страны осуществляется через южнокорейский порт Пусан, и таможенная статистика России учитывает все эти поставки как экспорт непосредственно в Республику Корея. В то же время в странах-покупателях эта продукция фиксируется как российские поставки. Поставки в Японию прибавили 5% год к году, до $661 млн, в Китай — 7,6%, до $2,3 млрд.

Также выросли поставки в Европу после падения в 2023–2024 годах. С начала 2025 года ЕС увеличил закупки на 15%, до $645 млн. Главная причина такого роста — отмена экспортной пошлины. В прошлом году из-за ее действия российские рыбопромышленники потеряли ценовую конкурентоспособность на европейском рынке. В то время как продукция из США в ЕС поставлялась без пошлин, российская — с двойной пошлиной: ввозная европейская и вывозная российская пошлины. Это привело к двукратному сокращению поставок филе минтая.

Евросоюз и США в 2021 году покупали около 30 тыс. тонн краба, выловленных в российских водах, Китай — менее 16 тыс. Сейчас Китай приобретает более 40 тыс. тонн в год, выступая покупателем номер один. При этом степень насыщенности китайского рынка далека от предела.

Про сокращение вылова рыбы Треска — рыба с несчастливой судьбой. 200–250 лет назад она была главным промысловым объектом. Но сочетание большого спроса и природных факторов привело к тому, что популяция трески была переэксплуатирована в Атлантическом и Тихом океанах. В Тихоокеанском бассейне определенным заместителем может выступать минтай. В Северном бассейне им могла бы быть пикша, но состояние ее популяции тоже на депрессивном уровне. Ничто не может повлиять на сложившуюся ситуацию, это природный фактор.

С иваси нет системного фактора снижения популяции. Это временное сочетание гидрологических причин. Изменилась температура воды в ареалах нашей добычи — Японском и Беринговом морях, это сместило движение рыбы. Такая ситуация у нас произошла в 1981 году. В этом году вылов сократился в десять раз, но есть надежда, что в следующем году российские рыбопромышленники вернутся к привычным показателям.

В длительной перспективе ситуация с горбушей не очень хорошая. Уловы кеты падают с 2015 года. Добыча нерки из-за природных факторов сейчас также чуть снижается. В этих случаях влияет температура, соленость воды, направленность течения и выживаемость мальков. То есть в первую очередь мы говорим о климатических изменениях.

Про строительство судов в рамках инвестквот Сложное финансовое положение рыбопромышленных компаний привело к росту числа споров о невыполнении их обязательств в рамках инвестиционных квот. В 2023 году Росрыболовство подало 16 исков о расторжении договоров в связи с неисполнением предприятиями обязательств, в 2024 году — 6 исков, в 2025 году — 8. Из 105 контрактов на строительство рыбопромысловых судов в рамках первого этапа программы расторгнуты 17, в процессе расторжения 8 договоров. То есть практически каждый четвертый контракт не будет реализован.

Подорожало строительство судов, выросли сроки. Сейчас в рамках инвестквот реализуются в целом 80 контрактов. Из них в установленный срок и бюджет втиснулись только восемь судов, то есть 10%. Все остальные выходят далеко за график и бюджет. Так, строительство траулера длиной более 100 м подорожало с 7 млрд до 9,5–11 млрд руб., срок работ вырос с двух с половиной до пяти-семи лет.

Программа инвестквот изначально была «заточена» под создание наиболее сложных объектов — крупнотоннажных промысловых судов. Сейчас наблюдается разрыв между компетенциями верфей и этими задачами. Вполне логично было бы сместить акцент на суда, которые можно построить на существующем оборудовании. Это преимущественно суда с меньшим тоннажем.

С береговыми заводами ситуация немного лучше, это другой вид инвестиционных объектов. Построено 27 заводов, иски поданы по 17. Но судебная практика здесь мягче. Иски удовлетворены только в отношении трех заводов и повлекли не расторжение контрактов, а начисление штрафов.

Про затраты на перевозку рыбы Основной промысловый регион — Дальний Восток, а большая часть населения живет в центре страны. Чтобы обеспечить их рыбой, необходимо создание холодильно-складских мощностей, которые сейчас в большом дефиците. Например, в одном Пусане (крупный порт по перевалке рыбы в Южной Корее) площадь мощностей для единовременного хранения мороженой рыбы в десять раз превышает аналогичный показатель на всем Дальнем Востоке. Ключ к повышению потребления рыбопродукции — стимулирование регионов к строительству специализированных холодильно-складских мощностей. Магазин в Бирюлево, который приобретает один контейнер рыбы в квартал, нуждается в доступности продукта, а это требует расширения каналов поставки и появления складов неподалеку.

Сейчас на долю затрат на логистику в стоимости рыбы приходится не меньше трети. Федеральная антимонопольная служба в 2025 году делала большой анализ, сравнивая розничные цены с закупочными. Результаты четко показали большой объем затрат, обусловленных «логистическим трением». Это как прямая стоимость доставки, так и риски предприятий, связанные с возможной несвоевременной поставкой продукции.

Логистические издержки при высоком уровне потребления рыбной продукции должны быть в среднем 15–16%; для продукции с высокой добавочной стоимостью это значение будет существенно ниже.

Александра Мерцалова