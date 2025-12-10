Погибший обнаружен при тушении пожара на рынке в Санкт-Петербурге

Один человек погиб при крупном пожаре на Правобережном рынке в Санкт-Петербурге, сообщили в Telegram-канале регионального управления МЧС России. Тело погибшего обнаружили во время тушения возгорания.

Пламя вспыхнуло 10 декабря в двухэтажном здании рынка на улице Дыбенко и быстро охватило площадь 1500 кв. м. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправная проводка. Сейчас пожар полностью ликвидирован.

Правобережный рынок, построенный в 1979-1983 годах и рассчитанный на 200 торговых мест, расположен в Невском районе. Здесь снимали сцены фильма «Интердевочка». В 1990-е рынок оказался в упадке и стал притягивать наркоторговцев, но возродился в 1999 году после реконструкции.