«Росатом» может впервые закупить в Китае турбины для АЭС

Для строящихся третьего и четвертого энергоблоков Ленинградской АЭС-2 турбоустановки, вероятно, поставит китайская DongFang Electric Corporation, узнал «Ъ». Ранее подобное оборудование для атомных станций поставляли, как правило, «Силовые машины».

По оценкам источников «Ъ», если бы заказ выполнял российский энергомашиностроитель, общая стоимость турбин и генераторов для двух энергоблоков могла достичь 9 млрд руб.

Директор департамента энергетики компании «Рексофт» Сергей Черепов полагает, что китайский проект обойдется дешевле, в том числе потому, что масштаб производства энергетического оборудования в Китае существенно выше, чем в России.

Выбор иностранного поставщика может быть также связан со сроками, считают источники «Ъ». В последнее время «Силовые машины» сталкивались с массовыми задержками поставок для других проектов.

В «Росатоме» не стали комментировать информацию о конкретном поставщике, сославшись на коммерческую тайну. В госкорпорации подчеркнули, что более 90% основного оборудования — российского производства, а сроки ввода энергоблоков в 2030–2032 годах остаются неизменными.

