Глава ВАРПЭ: рыбопромышленники РФ увеличили общую прибыль вдвое

То, что российские производители рыбы за девять месяцев 2025 года увеличили совокупную выручку в 2,2 раза по сравнению с тем же периодом 2024 года, следует из заявления президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, промышленников и экспортеров (ВАРПЭ) Германа Зверева в интервью “Ъ”. «После прошлогоднего провала показатели отраслевой прибыли возвращаются к значениям 2023 года,— отметил глава ВАРПЭ.— В январе—сентябре 2024 года совокупная отраслевая прибыль составила 54 млрд руб., за аналогичный период 2025 года — 124 млрд руб. Это произошло, несмотря на укрепление рубля. Основная причина — отмена экспортных пошлин».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По прогнозам господина Зверева, 2026 год в лучшем случае повторит результаты 2023 года и по выручке, которая составит 1,08–1,1 трлн руб., и по прибыли — 130–140 млрд руб. «Но речь идет о сценарии, в котором не произойдет возобновления экспортных пошлин или других негативных событий в отрасли»,— оговаривается глава ВАРПЭ.

Подробнее о том, как и на чем зарабатывают российские рыбопромышленники,— в интервью Германа Зверева для “Ъ”.

Александра Мерцалова