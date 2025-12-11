Сборщики долгов нашли себе занятие

В уходящем году коллекторы более чем на треть увеличили привлечение средств на публичном рынке через облигации. Основной прирост размещенного объема бумаг обеспечили дебютанты, крупнейший игрок рынка, ПКБ, напротив, сократил привлечение облигаций. Спрос на облигации коллекторов высок, но зарекомендовавшие себя компании не спешат с заимствованиями по высоким рыночным ставкам, предпочитая кредиты.

За период с начала года до первой декады декабря совокупный объем выпусков облигаций профессиональными коллекторскими агентствами достиг 10,05 млрд руб., превзойдя результаты всего прошлого года на 36% (7,4 млрд руб.). Такие данные приводит в своем обзоре ИК «Юнисервис Капитал» (есть в распоряжении “Ъ”). Количество и объем размещенных выпусков растут, несмотря на существенное снижение активности крупнейшего игрока отрасли: ПКБ с начала 2025 года разместило облигации на сумму 3 млрд руб. против 6 млрд руб. в прошлом году. «В этом году мы приняли решение диверсифицировать базу фондирования, почти 50% мы привлекли через банковское финансирование,— пояснил “Ъ” директор по корпоративным финансам и связям с инвесторами ПКБ Олег Марихин.— Компания расширяет круг партнеров среди банков». По его словам, в период снижения ключевой ставки выходить на рынок облигаций с плавающей ставкой сложно, инвесторы хотят зафиксировать высокую ставку на продолжительный период, что для бизнеса невыгодно.

Впрочем, не все крупные игроки сократили заимствования на облигационном рынке. Так, например, ID Collect повысило объем размещенных облигаций с 800 млн руб. в прошлом году до 4 млрд руб. в текущем. По словам гендиректора сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александра Васильева, доля облигаций в общем объеме заемных средств компании растет (на конец третьего квартала 2025 года в общем объеме пассивов составляла около 45%). Привлеченные средства инвестируются в покупку долговых портфелей банков, МФО и юрлиц, указал он.

Тем не менее основной прирост в этом году обеспечили дебютанты рынка облигаций — «Юридическая служба взыскания» (ЮСВ), «Бустер.Ру», «Интел Коллект», «Защита онлайн», «Финэква», перечисляет руководитель аналитического отдела ИК «Юнисервис Капитал» Екатерина Маевская. Коллекторы активно работают над диверсификацией источников фондирования на фоне устойчивого тренда роста рынка цессий (около 10% год к году) и тренда на повышение стоимости покупки. «Если раньше мы привлекали средства преимущественно через кредитные линии банков и от частных инвесторов, то теперь мы вышли на полноценный долговой рынок,— говорит руководитель ПК ЮСВ (холдинг Finbridge) Александр Ермолаев.— Ставка привлечения средств через облигации сейчас сопоставима с условиями банковских кредитных линий».

Выпуски облигаций коллекторских компаний все чаще раскупаются на первичном рынке в полном объеме в течение одного дня, отмечают в «Юнисервис Капитал». Тем не менее, по словам старшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ивана Уклеина, игрокам с небольшим объемом инвестиций трудно выйти на высокие показатели. «На практике около 20% квалифицированных инвесторов в теории готовы рассмотреть и протестировать ценные бумаги коллекторов в рамках диверсификации портфеля,— говорит финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.— Как правило, это люди, связанные с финансовым сектором и понимающие специфику бизнеса».

Ксения Дементьева