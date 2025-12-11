Глава ВАРПЭ: рыбопромышленники опасаются возврата экспортных пошлин

Есть риски, что в России вернутся отмененные ранее пошлины на экспорт целого ряда продукции, в том числе рыбы,— этот вопрос обсуждается в том числе регуляторами, заявил в интервью “Ъ” президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, промышленников и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. Это, по его словам, позволило нарастить поставки в том числе в Европу, где ряд стран после февраля 2022 года пытались ужесточить условия работы российских рыбопромышленников, но сами столкнулись с падением производства.

Правительство РФ отменило введенные в сентябре 2023 года пошлины на вывоз рыбы за рубеж в ноябре 2024 года. Ставки были гибкими: для рыбы и морепродуктов нулевая пошлина действовала при курсе менее 80 руб. за доллар, 4% — более 80 руб. за доллар, 4,5% — более 85 руб. за доллар, 5,5% — более 90 руб. за доллар, 7% — свыше 95 руб. за доллар. Эти пошлины действовали не только для рыбной продукции, но и для целого ряда других товаров, отправляемых на экспорт. Экспортеры рыбы, по словам господина Зверева, против возращения пошлин на вывоз продукции, как и «все экспортеры, включая тех, кто ввозит мясо, птицу, масложировую продукцию», так как они отрицательно сказались на экспортных поставках в прошлом году.

Действовавшая в прошлом году экспортная пошлина не позволила российским рыбопромышленникам выиграть ценовую конкуренцию на европейских рынках с продукцией, которую ввозили США. «Американская продукция поставлялась без пошлин, а российская — с двойной пошлиной,— поясняет господин Зверев.— Действовали ввозная европейская и вывозная российская пошлины».

Подробнее о том, как пошлины повлияли на рыбопромышленную отрасль,— в интервью Германа Зверева для “Ъ”.

Александра Мерцалова