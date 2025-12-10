На Кубани в осенне-зимний период работают 76 зимних пляжей

В Краснодарском крае в зимний период 2025–2026 годов будут работать 76 пляжных территорий по проекту «Зимний пляж», рассчитанному на создание условий для отдыха в межсезонье. Для сравнения — в прошедшем сезоне таких зон было 61, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе министерства курортов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

По предоставленным данным, наибольшее число зимних пляжей предусмотрено на курортах: в Сочи откроются 33, в Геленджике — 18. Кроме того, по четыре территории задействованы в Темрюкском районе и в Новороссийске, шестнадцать — в Туапсинском районе и еще одна — в Курганинске.

Проект реализуется уже шестой год: на пляжах оборудуются беседки, лавочки, урны, деревянные настилы, пуфы и другие элементы инфраструктуры. В 2025–2026 году зоны отдыха будут открыты с 1 ноября по 1 марта.

Вячеслав Рыжков