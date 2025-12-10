Исландия присоединилась к бойкоту «Евровидения» из-за допуска Израиля

Исландия отказалась от участия в «Евровидении» в знак протеста против допуска Израиля. С соответствующим заявлением выступила общественная телекомпания страны RUV.

Решение принято после того, как Европейский вещательный союз (EBU) на прошлой неделе подтвердил участие Израиля в конкурсе. Несмотря на бойкот, RUV все же будет транслировать выступления всех стран-участниц, включая Израиль.

4 декабря EBU допустил Израиль к участию в «Евровидении», что спровоцировало напряжение вокруг конкурса. Вслед за ним несколько стран, в частности Испания, Ирландия, Нидерланды и Словения, объявили о неучастии в конкурсе 2026 года. Таким образом они выразили протест против действий Израиля в секторе Газа.

Подробности — в материале «Ъ» «Израиль еще попоет».