То вместе, то поврозь

В прошлую пятницу в Москве прошла конференция «Ординаторская. Ценность и практика междисциплинарного подхода». Тема уже не новая, но чем глубже медицина в нее погружается, тем больше находит проблем. Врачи из ведущих частных клиник обсудили, как быть.

Междисциплинарная команда — это, попросту говоря, когда пациент один, а врачей разной специализации несколько и решения они принимают совместно. Русфонд давно поддерживает такой подход — он часто необходим при тяжелых детских заболеваниях. Лет десять назад это выглядело открытием. И до сих пор остается вещью весьма непростой. Поговорить об этом собрались врачи из психотерапевтической клиники Mental Health Center (MHC), клиник «Чайка», «Рассвет» и «Атмосфера», реабилитационного центра «Три сестры», Клиники Фомина. Организовала конференцию MHC вместе c Образовательным центром высоких медицинских технологий Amtec Kazan и Институтом лидерства и управления здравоохранением Сеченовского университета.

Простой пример — его обсуждали на круглом столе про междисциплинарный подход к проблеме лишнего веса. Здесь есть своего рода операция последней надежды — бариатрия, хирургическое уменьшение объема желудка. Только при некоторых психических проблемах, связанных с перееданием, она может даже навредить. То есть хирург должен сначала направить пациента к психологу или психиатру. Но кто и как будет решать, когда пора на операционный стол? Особенно если психиатр из другой клиники — такое вполне возможно.

Дальше новые сложности. Реабилитация после бариатрии — процесс обязательный, долгий и довольно мучительный. Без реабилитации операция теряет смысл. Желательно, чтобы хирург не только порекомендовал, где проходить реабилитацию, но и, пусть удаленно, участвовал бы в этом процессе вместе с врачами, которым он передал своего пациента.

Бывают гораздо более запутанные случаи, требующие совместной работы. Например, так называемый синдром Мюнхгаузена — расстройство, при котором человек симулирует симптомы заболеваний. С походами к разным врачам, госпитализациями, порой даже оперативными вмешательствами. Или ипохондрическое расстройство — постоянный страх, что ты заболел или вот-вот заболеешь, с многочисленными визитами к разным врачам. Разбираться в таких кейсах нелегко. Чтобы отличить психику от соматики, нужен психиатр. Но обычные анализы и исследования тоже нужны, чтобы исключить другие возможные заболевания. По ходу дела может возникнуть вопрос доверия между врачами, смотрящими на пациента «с разных сторон». На одном из круглых столов участников даже попросили назвать «красные флаги» — описанные их пациентом подходы и действия других врачей, заставляющие усомниться в их компетентности. И «флагов» набралось много.

Обсуждение было очень живым, порой даже чересчур. Кто-то заявлял, что просто у каждого врача должна быть записная книжка со списком коллег, к которым уместно направить пациента. Но как взаимодействовать с этими врачами дальше в ходе лечения? Вариант — включение в лечащую команду кейс-менеджера. То есть врача, который координирует работу всех остальных. Например, он может взглянуть на выписанные рецепты и сказать: «Позвольте, 15 препаратов в день чересчур». А затем обсудить с коллегами, от чего можно отказаться.

Но если члены команды работают в разных клиниках, откуда должен быть кейс-менеджер? Сплошные вопросы. Хорошо уже то, что они появились у российских врачей. На Западе мультидисциплинарный подход имеет долгую историю и гораздо лучше развит. Мы обязательно расскажем о зарубежном опыте в этой сфере.

Алексей Каменский, главный редактор «Русфонд.Медиа»