Путин наградил орденами Канделаки, Бабкину и Гришаеву

Президент России Владимир Путин наградил орденами журналистку Тину Канделаки, певицу Надежду Бабкину и актрису Нонну Гришаеву орденами. Президентский указ опубликован на официальном портале правовых актов.

Тина Канделаки награждена орденом Александра Невского за «вклад в развитие средств массовой информации». Надежда Бабкина — орденом «За заслуги перед отечеством» первой степени, Нонна Гришаева — орденом «За заслуги в культуре и искусстве» за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства», говорится в документе.