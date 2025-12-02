Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Путин наградил орденами Канделаки, Бабкину и Гришаеву

Президент России Владимир Путин наградил орденами журналистку Тину Канделаки, певицу Надежду Бабкину и актрису Нонну Гришаеву орденами. Президентский указ опубликован на официальном портале правовых актов.

Фото: личный архив

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор

Тина Канделаки награждена орденом Александра Невского за «вклад в развитие средств массовой информации». Надежда Бабкина — орденом «За заслуги перед отечеством» первой степени, Нонна Гришаева — орденом «За заслуги в культуре и искусстве» за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства», говорится в документе.

