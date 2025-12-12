Приезжайте за свой счет

В российских регионах в 2025 году онкологическим пациентам начали отказывать в выплате компенсаций оплаты проезда до места лечения. Больше всего обращений поступает из Башкортостана, Мурманской и Иркутской областей, Камчатского и Хабаровского краев, есть жалобы и из Татарстана, и из Новосибирска, и из Центральной России, рассказали Русфонду в ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!». Региональные чиновники объясняют причины коротко: бюджет на этот год закончился, денег нет! Чтобы получить компенсацию за проезд, пациенты обращаются в прокуратуру или в суд либо просят помощи благотворителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оксана Пашина

Оксана Пашина



— Мы пытаемся разрулить ситуацию в «ручном режиме», звонков много — такого давно не было. В основном помогают наши юристы. Рассказывают, куда обращаться, как правильно составить документы,— говорит Ирина Боровова, президент ассоциации «Здравствуй!».— Отсутствие средств у местных минздравов не должно быть проблемой пациента. Проблема в том, что человек не может получить жизненно необходимое лечение, потому что ему просто не на что доехать до больницы.

А если все-таки деньги удается найти самостоятельно, то потом онкопациенту после сложного лечения либо операции или родителям тяжелобольного ребенка приходится, чтобы получить компенсацию за проезд, месяцами обивать пороги разных инстанций и бороться с бюрократической системой. Качество жизни пациентов это точно не улучшает.

По закону «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» государство обязано возмещать расходы на проезд к месту лечения пациентам с онкологическими заболеваниями. Но правила выплаты компенсаций каждый регион устанавливает самостоятельно. Например, в Иркутской области введено ограничение по доходу: компенсация не положена, если среднедушевой доход семьи выше двукратной величины прожиточного минимума по району проживания. В Мурманской области компенсируется проезд на поезде в плацкартном вагоне или автотранспортом общего пользования, а если пациент добирается на лечение самолетом, то должен делать это за свой счет. Такие же правила действуют в Кемеровской и Челябинской областях, а также в Алтайском крае.

— Но ведь бывают случаи, особенно с детьми, когда невозможно ждать. Например, московская клиника говорит: мы берем вас на лечение, приезжайте завтра! А у семьи нет денег и на поезд, не то что на самолет,— отмечает Ирина Боровова.

Кроме того, например, для ребенка после химиотерапии, когда организм ослаблен и очень восприимчив к любой инфекции, добираться в Москву несколько суток в плацкартном вагоне не просто тяжело, но может быть даже опасно для жизни.

В этом случае приходится обращаться за помощью к благотворительным фондам.

У Русфонда есть четыре проекта, которые помогают тяжелобольным детям отправиться на лечение в другой регион. Чаще всего, конечно, в Москву, так как именно здесь находятся крупные федеральные центры и передовые клиники.

— Мы помогаем в партнерстве с «Аэрофлотом», «Уральскими авиалиниями», авиакомпанией S7, а также РЖД. Пассажиры авиакомпаний, которые часто летают по делам или на отдых, жертвуют свои премиальные баллы, которые называют милями, Русфонду, а мы передаем их нашим подопечным, компенсируя покупку авиабилетов,— рассказывает Людмила Фомина, директор по развитию Русфонда.— Мы также участвуем в проекте «Баллы доброты» в рамках программы лояльности «РЖД Бонус». Любой пассажир через свой личный кабинет может подарить свои накопленные баллы фонду, и на них будут куплены льготные билеты на поезд для ребенка и сопровождающего его родителя.

Ситуация с нехваткой бюджетных средств на оплату проезда к месту лечения — это лишь частный случай более глобальной проблемы: нехватки финансирования онкологической помощи в регионах. Когда обсуждается увеличение бюджетов, то основное внимание уделяется обеспечению лекарствами, доступности эффективного высокотехнологичного лечения, переоснащению больниц. И это тоже очень важно. Но тем более горько и обидно, что пациент может не добраться до современной, отлично оснащенной больницы просто потому, что далеко живет.

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда