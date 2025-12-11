Минпромторг хочет запустить пивные ярмарки на манер Октоберфеста

Минпромторг предлагает создать специализированные ярмарки российского пива по аналогии с винными, действующими с 2021 года. Инициатива предусмотрена проектом федерального закона в рамках «дорожной карты» по формированию национальной модели торговли. О проработке мер поддержки пивоваров в сотрудничестве с Минсельхозом замглавы министерства Роман Чекушов говорил еще в октябре 2025 года.

В Минпромторге сообщили «Ъ», что поддержка отрасли действительно рассматривается, включая стимулирование спроса и развитие каналов продвижения. Конкретные предложения пока проходят межведомственную проработку.

Обсуждение мер совпадает со снижением производства и продаж пива. По данным Росалкогольтабакконтроля, выпуск напитков брожения в январе—ноябре 2025 года сократился на 0,5%, до 845,8 млн дал. Производство пива до 8,6% крепости снизилось на 1,1%, крепче 8,6% — на 7,2%. Розничные продажи в третьем квартале падали на 17,9% год к году. Рост показали лишь пивные напитки (на 0,8%) и сидр, пуаре, медовуха (на 19,6%).

Ассоциация производителей пива, солода и напитков поддерживает инициативу ярмарок. «Любые мероприятия, направленные на популяризацию культуры потребления пива, пойдут на пользу отрасли»,— отмечает гендиректор «Волковской пивоварни» Алексей Аксель. По словам совладельца Gletcher Игоря Хавского, мера особенно полезна небольшим пивоварам. По аналогии с винной отраслью ярмарки могут стать инструментом продвижения локальных производителей, отмечает глава WineRetail Александр Ставцев.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Пиво бродит вокруг ярмарки».