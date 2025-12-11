Смена флага танкеров повысила стоимость перевозки нефти из РФ

Изъятие 72 судов из реестра Гамбии затронуло 28 танкеров, перевозивших российскую нефть и нефтепродукты. Эта мера, последовавшая после атак на суда под флагом Гамбии в Черном море, привела к росту стоимости фрахта, следует из обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

По данным ЦЦИ, к 9 декабря 13 из этих танкеров продолжали рейсы без подтвержденной регистрации под каким-либо государственным флагом. Вынужденная смена флага создает давление на стоимость перевозки российского сырья, отмечают аналитики ценового агентства.

Директор ЦЦИ Роман Соколов связал действия Гамбии с недавними инцидентами. По его словам, процедура перерегистрации требует времени и создает дополнительные операционные расходы для судовладельцев, что временно повышает ставки фрахта.

В результате стоимость перевозки нефти из Новороссийска в Турцию за неделю выросла на 18,4%, до $6,2 за баррель. Несмотря на это, эксперты не ожидают снижения объемов экспорта. Логистика адаптируется в том числе через STS-перевалки (с судна на судно), считает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев.

Морской экспорт нефти из РФ в первую неделю декабря увеличился на 2%, до 401 тыс. тонн в сутки, во многом благодаря росту отгрузок из Новороссийска, сказано в обзоре ЦЦИ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Баррели меняют флаги».