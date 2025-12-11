Глава ВАРПЭ: Германия и Нидерланды продолжают закупать рыбу из России

Несмотря на введение западными странами санкций в отношении российской рыбопромышленной отрасли, ряд государств Евросоюза продолжают закупать продукцию компаний из РФ. Сейчас основными покупателями среди таких стран выступают Германия и Нидерланды, заявил в интервью “Ъ” президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, промышленников и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. По его словам, с начала 2025 года объем экспорта российской рыбной продукции в европейские страны после резкого снижения в 2023–2024 годах увеличился на 15%, до $645 млн.

Герман Зверев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Герман Зверев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Главная причина — отмена экспортной пошлины. «В прошлом году она подействовала чрезвычайно угнетающе и на объемы поставок, и на финансовое состояние предприятий,— поясняет господин Зверев.— По этой причине мы потеряли ценовую конкурентоспособность на европейском рынке. Американская продукция поставлялась без пошлин, а российская — с двойной пошлиной. Действовали ввозная европейская и вывозная российская пошлины».

Подробнее о взаимоотношениях рыбопромышленников России с западными конкурентами — в интервью Германа Зверева для “Ъ”.

Александра Мерцалова