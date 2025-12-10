В Елизаветинской и Старокорсунской отключат электричество 11 декабря

В станицах Елизаветинская и Старокорсунская временно приостановят подачу электричества 11 декабря в связи с работами по монтажу провода на внешних линиях электропередач. Об этом сообщают «Краснодарские электросети».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Свет отключат в период с 09:00 до 17:00 в станице Старокорсунской по следующим адресам:

ул. Коммунистическая

ул. Ленина

ул. Северная

ул. Пролетарская

пер. Мельничный

ул. Шевченко

ул. Степная

пер. Динской

ул. Закрытая

ул. Октябрьская

ул. Школьная

ул. Мира

ул. Интернациональная

ул. Чонгарская

ул. Чапаева

ул. Корсунская

ул. Краснодарская

пер. Закрытый

ул. 2-я Украинская

пер. Молодежный

пер. Юбилейный

ул. Комсомольская

ул. Красноармейская

пер. 40 лет Победы

ул. Спортивная

ул. Украинская

пер. Звездный

ул. Пролетарская

ул. Новосеверная

ул. Васильевская

В станице Елизаветинской (НСТ «Кубанские Зори») отключения с 09:00 до 17:00 запланированы на данных участках:

ул. Вишневая

ул. Виноградная

ул. Ореховая

ул. Абрикосовая

ул. Роз

ул. Грушевая

София Моисеенко