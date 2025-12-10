В Елизаветинской и Старокорсунской отключат электричество 11 декабря
В станицах Елизаветинская и Старокорсунская временно приостановят подачу электричества 11 декабря в связи с работами по монтажу провода на внешних линиях электропередач. Об этом сообщают «Краснодарские электросети».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Свет отключат в период с 09:00 до 17:00 в станице Старокорсунской по следующим адресам:
- ул. Коммунистическая
- ул. Ленина
- ул. Северная
- ул. Пролетарская
- пер. Мельничный
- ул. Шевченко
- ул. Степная
- пер. Динской
- ул. Закрытая
- ул. Октябрьская
- ул. Школьная
- ул. Мира
- ул. Интернациональная
- ул. Чонгарская
- ул. Чапаева
- ул. Корсунская
- ул. Краснодарская
- пер. Закрытый
- ул. 2-я Украинская
- пер. Молодежный
- пер. Юбилейный
- ул. Комсомольская
- ул. Красноармейская
- пер. 40 лет Победы
- ул. Спортивная
- ул. Украинская
- пер. Звездный
- ул. Пролетарская
- ул. Новосеверная
- ул. Васильевская
В станице Елизаветинской (НСТ «Кубанские Зори») отключения с 09:00 до 17:00 запланированы на данных участках:
- ул. Вишневая
- ул. Виноградная
- ул. Ореховая
- ул. Абрикосовая
- ул. Роз
- ул. Грушевая