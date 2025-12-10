Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Елизаветинской и Старокорсунской отключат электричество 11 декабря

В станицах Елизаветинская и Старокорсунская временно приостановят подачу электричества 11 декабря в связи с работами по монтажу провода на внешних линиях электропередач. Об этом сообщают «Краснодарские электросети».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Свет отключат в период с 09:00 до 17:00 в станице Старокорсунской по следующим адресам:

  • ул. Коммунистическая
  • ул. Ленина
  • ул. Северная
  • ул. Пролетарская
  • пер. Мельничный
  • ул. Шевченко
  • ул. Степная
  • пер. Динской
  • ул. Закрытая
  • ул. Октябрьская
  • ул. Школьная
  • ул. Мира
  • ул. Интернациональная
  • ул. Чонгарская
  • ул. Чапаева
  • ул. Корсунская
  • ул. Краснодарская
  • пер. Закрытый
  • ул. 2-я Украинская
  • пер. Молодежный
  • пер. Юбилейный
  • ул. Комсомольская
  • ул. Красноармейская
  • пер. 40 лет Победы
  • ул. Спортивная
  • ул. Украинская
  • пер. Звездный
  • ул. Пролетарская
  • ул. Новосеверная
  • ул. Васильевская

В станице Елизаветинской (НСТ «Кубанские Зори») отключения с 09:00 до 17:00 запланированы на данных участках:

  • ул. Вишневая
  • ул. Виноградная
  • ул. Ореховая
  • ул. Абрикосовая
  • ул. Роз
  • ул. Грушевая

София Моисеенко

