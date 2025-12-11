Фешен-ритейлеры теряют продажи из-за проблем собственных сайтов

Российским одежным ритейлерам, активно представленным на маркетплейсах , продажи через собственные интернет-магазины приносят в среднем не более 10% выручки, следует из данных FCG. Проблемы зачастую связаны с техническими и UX-проблемами интернет-магазинов, выяснили в Kokoc Group.

Мобильный трафик у анализируемых сетей превышает 70%, однако ни один из 12 изученных сайтов не набрал более 90 из 100 баллов по скорости загрузки мобильной версии. На отдельных ресурсах не работали кнопки и возникали ошибки при оплате. «Каждая дополнительная секунда ожидания может на 5–10% снижать конверсию»,— отмечают аналитики.

Сложности выявлены и в навигации: поиск иногда выдавал недоступные товары или меньше позиций, чем в наличии; отсутствовали поиск по картинке и голосовой поиск. На пяти сайтах товар невозможно было добавить в корзину, еще на трех кнопка была плохо заметна. Пять интернет-магазинов требовали регистрации для добавления в избранное — на этом этапе отказывались до 27% пользователей. На половине сайтов кнопка «В корзину» не закреплена и «уходит» при прокрутке, что также снижает продажи.

По словам гендиректора FCG Анны Лебсак-Клейманс, доминирование маркетплейсов в России — «уникальная ситуация» по сравнению с мировым рынком, где собственные онлайн-продажи международных сетей составляют 15–30% оборота. У брендов с сильным диджитал-фокусом этот показатель достигает 30–35%, у Inditex и Uniqlo — 15–20%.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Продавцам одежды жмет онлайн».