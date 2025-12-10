Покушавшимся на митрополита Тихона продлили арест

Мещанский суд Москвы продлил арест двум обвиняемым в попытке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), сообщили в пресс-службе суда.

Бывшие помощник священнослужителя Денис Попович и клирик храма Воскресения Христова в Сокольниках Никита Иванкович обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 30, 205 и 222.1 УК РФ (подготовка к теракту и незаконный оборот взрывных устройств организованной группой). Сотрудники УФСБ по Москве задержали их 12 февраля этого года, в тот же день следователь спецслужбы предъявил им официальное обвинение. При обысках у них нашли взрывчатку и поддельные украинские паспорта.

По версии следствия, первое покушение они планировали на начало января 2025 года, однако из-за задержания Дениса Поповича его перенесли на февраль. В центре общественных связей ФСБ также заявили, что мотивом убийства митрополита, которое было организовано по указанию украинских спецслужб, был срыв переговоров между Россией и США по урегулированию военного конфликта на Украине.

Слушания в Мосгорсуде в начале июня прошли в открытом режиме. На них Денис Попович и Никита Иванкович отказались от данных ранее признательных показаний, а представители защиты заявили, что они были получены после того, как к фигурантам применялись пытки и другие незаконные методы воздействия.

Александр Дремлюгин, Симферополь