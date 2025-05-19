Декабристы не того разбудили

В Санкт-Петербурге 19 мая открылся Международный юридический форум, который на этот раз приобрел подчеркнуто ретроспективное звучание: мероприятие проходит под девизом «Право: уроки прошлого для мира будущего». Тема приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, но организаторы форума в своем историческом экскурсе пошли дальше и глубже, обсудив не только необходимость закрепления итогов Нюрнбергского процесса, но и правовые идеи декабристов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр юстиции Константин Чуйченко

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Министр юстиции Константин Чуйченко

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Предполагалось, что модерировать дискуссию о декабристах будет помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Однако после непростых российско-украинских переговоров в Стамбуле он в Петербург не приехал, и его сменил спецпредставитель президента по международному и культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. «Выйдя на Сенатскую площадь, эти люди искренне хотели перемен и одновременно совершили преступление» — так он анонсировал суть обсуждения.

Министр юстиции Константин Чуйченко признался, что поводом для историко-правового экскурса стала лекция господина Мединского о декабристах, после которой возник вопрос: не находились ли участники восстания 1825 года под иностранным влиянием? Сам глава Минюста, как выяснилось, не видит «влияния иностранного закулисья на их решение выйти на площадь». Декабристы были не объектом, а субъектом иностранного влияния, то есть сами подпали под воздействие западных идей, объяснил чиновник.

Тем не менее, продолжил господин Чуйченко, восстание вовсе не было шагом вперед, а, наоборот, лишь отсрочило уже назревавшие реформы.

Монархия же, по его мнению, оказалась «очень либеральной», и заговорщиков наказали слишком мягко, в то время как российское государство не может себе позволить быть слабым.

«Конечно, лучше бы они не будили Герцена, пусть бы он спокойно спал. Думаю, Россия тогда была бы сейчас другой страной»,— заключил Константин Чуйченко, отметив, что перенос зарубежного опыта на российскую почву вообще не очень хорошая идея.

В этом с министром, кажется, были согласны все участники форума. «В течение трех десятилетий мы достаточно некритично воспринимали западный опыт, но под видом универсальных ценностей на самом деле продвигались образцы западной правовой идеологии»,— говорила, например, директор Института законодательства и сравнительного правоведения Талия Хабриева на круглом столе, посвященном культуре законотворчества. Пора понять, что метод правовой экспансии недопустим для развития правовой системы, настаивала она, призывая «поставить препоны когнитивному колониализму». Это значит, что мы не должны пренебрегать собственной правовой культурой и обязаны приумножать то, что делало нас сильными, на всякий случай объяснила госпожа Хабриева.

Западные стандарты в России не прижились, охотно подтвердил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который сразу оговорился, что сам он не юрист, но ему приятно видеть вокруг людей «с серьезными лицами».

Попытки заимствования западных практик депутат сравнил с попыткой привить пластмассовую ветку на живое дерево: «У нас очень много таких веток было понатыкано в ельцинское время в дерево русской жизни, большая часть их завяла и сейчас являет собой жалкое зрелище».

Но это нормально: жизнь идет, многое изменилось после начала СВО и даже чуть раньше, после реформы Конституции 2020 года, напомнил господин Толстой. «Уверен, что эти изменения не последние, учитывая обстоятельства, в которых действующая Конституция была написана. И может быть, они будут гораздо более существенными, чем те, которые мы обсуждали пять лет назад»,— многозначительно подытожил единоросс.

Еще один исторический аспект, который не перестает беспокоить российских юристов, это попытки пересмотра итогов Второй мировой войны. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, который пришел на форум с георгиевской ленточкой на лацкане, рассказал о титанической работе, которую его ведомство проводит в этом направлении. Проведено более 160 осмотров мест массового захоронения жертв немецко-фашистских захватчиков, эксгумированы останки более двух тысяч человек, российскими судами уже в 34 регионах действия немецких захватчиков признаны геноцидом, доложил господин Бастрыкин. Он также добавил, что СКР расследует уголовные дела по 167 фактам осквернения воинских захоронений и памятников советским воинам на территории 15 европейских государств.

Анастасия Корня